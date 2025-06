Calciomercato Inter sondaggio per Rodrigo De Paul | la situazione c’è anche un’altra big italiana

L'estate si avvicina e il calciomercato dell'Inter si infiamma con il possibile arrivo di Rodrigo De Paul dall'Atletico Madrid. Il talentuoso argentino, in scadenza nel 2026, potrebbe rappresentare la grande svolta per i nerazzurri, pronti a sfruttare i cambiamenti in casa Colchoneros. Tra cessioni e opportunitĂ , la corsa al centrocampo promette sorprese emozionanti: scopriamo cosa potrebbe riservarci questa estate ricca di colpi di scena.

Calciomercato Inter, i nerazzurri interessati a Rodrigo De Paul. L'argentino in scadenza con l'Atletico nel 2026 potrebbe diventare un obiettivo. Si prospetta un'estate di grandi cambiamenti in casa Atletico Madrid. I colchoneros, scottati dall' eliminazione ai gironi nel Mondiale per Club, potrebbero cedere diversi calciatori per dare linfa al progetto di rinnovamento della rosa. Tra i pezzi pregiati del calciomercato in uscita, potrebbe esserci anche e soprattutto Rodrigo De Paul. Arrivato dall' Udinese come trequartista nel 2021, in Spagna l'argentino ha abbassato il suo raggio d'azione, diventando uno dei migliori nel suo ruolo.

In questa notizia si parla di: inter - rodrigo - paul - calciomercato

