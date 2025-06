Calciomercato Inter offerta da 40 milioni per Rovella

L'estate si infiamma nel mondo del calciomercato, e l'Inter di Cristian Chivu si fa notare con un’offerta stellare da 40 milioni di euro per Nicolò Rovella, il talento della Lazio. La trattativa scuote il mercato e accende le aspettative dei tifosi: riuscirà l’Inter a portare a casa il gioiello di Maurizio Sarri? Restate sintonizzati per gli sviluppi esclusivi su questa sfida di mercato emozionante.

Inter su Rovella: l’offerta da 40 milioni scuote il mercato della Lazio L’Inter di Cristian Chivu punta Nicolò Rovella, gioiello della Lazio, con un’offerta da 40 milioni di euro. Il centrocampista, pilastro della squadra di Maurizio Sarri, è al centro di una trattativa che infiamma il mercato estivo. La Lazio, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, offerta da 40 milioni per Rovella

In questa notizia si parla di: offerta - inter - milioni - rovella

Inter, Luis Henrique sempre più vicino: ecco la nuova offerta nerazzurra - L'Inter si avvicina sempre di più a Luis Henrique, con una nuova offerta sul tavolo. Dopo giorni di attesa, sono emerse novità importanti.

Translate postIl #Galatasaray difficilmente potrà riavere #Osimhen e quindi sta decidendo di puntare tutte le sue fiches su #Calhanoglu. Pronta offerta all'#Inter da circa 30 milioni di euro. Per il sostituto #Rovella pronti 40 milioni, anche se la Lazio ne chiede 5 Vai su X

Il Messaggero - L'Inter ha fatto sapere alla Lazio, tramite gli agenti, di avere pronta un'offerta da 40 milioni per Rovella in caso di addio di Calhanoglu. La risposta del presidente biancoceleste: "Ne offrono 40? Se lo vogliono, c'è una clausola rescissoria da 50 Vai su Facebook

L'Inter fa sul serio per Rovella: la risposta della Lazio; Inter, è Rovella il dopo-Calhanoglu: offerta da 40 milioni; Inter su Rovella: offerta da 40 milioni, Lotito risponde.

L'Inter ha scelto Rovella, offerta da 40 milioni. Lotito fa muro: "C'è una clausola da 50" - Come avevamo anticipato già lo scorso 12 giugno, è il regista della Lazio e della nazionale il profilo su cui la squadra di Marotta vuole puntare in caso di partenza ... Si legge su msn.com

Inter, colpo a sorpresa: offerti 40 milioni per Rovella - Come confermato dai colleghi di Sportmediaset, l'Inter ha presentato un'offerta ufficiale alla Lazio per Rovella. Lo riporta fantamaster.it