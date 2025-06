Calciomercato Inter LIVE | si riapre la pista Ricci? Offerta nerazzurra alla Lazio per Rovella!

Il calciomercato dell’Inter si anima di nuove opportunità e colpi di scena, con la pista Ricci che si riapre e una proposta alla Lazio per Rovella che fa discutere. Segui con noi tutte le trattative live, tra indiscrezioni, incontri e affari conclusi, perché il mercato nerazzurro non conosce pause e ogni movimento potrebbe fare la differenza per la squadra del futuro. Ecco tutte le novità...

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: si riapre la pista Ricci? Offerta nerazzurra alla Lazio per Rovella!

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - riapre - pista

Calciomercato Inter, un “soldato” giovane e italiano: si scalda la pista Pietro Comuzzo - Il calciomercato dell'Inter si infiamma con l'interesse per Pietro Comuzzo, giovane talento italiano.

«Il profilo sarebbe l'ideale per i piani di mercato di Oaktree. » L’Inter si prepara alla prossima sessione di mercato con un chiaro intento: dare una rinfrescata alla squadra, soprattutto in difesa, puntando su giocatori giovani e capaci di far partire un nuovo ciclo. Vai su Facebook

Calciomercato, ultime news del 22 gennaio 2025: accordo trovato per Walker, arriva domani a Milano. Inter su Zalewski. Napoli, si riapre la pista Adeyemi. Kolo Muani, a breve l'ufficialità.; GdS - Cambia il regolamento: Palacios può andare al Monza. Però adesso l'Inter...; Inter, che fare di Acerbi e Frattesi? Con Fabregas arriva anche Nico Paz?.

Inter, ecco come la pista Woltemade si può intrecciare con il futuro di Aleksandar Stankovic - già prima della partenza per gli Stati Uniti e per il Mondiale per Club; l`Inter continua a lavorare sul. Scrive msn.com

Calciomercato Milan, si riapre la pista araba per Theo Hernandez: i dettagli - La questione Theo Hernandez tiene banco in casa Milan, dato che il terzino francese sembra ormai essere st ... Riporta informazione.it