Calciomercato Inter LIVE | assalto finale a Bonny Hojlund apre ai nerazzurri Chivu valuta l’addio del bomber

Il calciomercato dell’Inter entra nella fase decisiva: tra assalti, trattative in corso e strategie ben studiate, i nerazzurri sono pronti a fare le mosse giuste per rinforzare la rosa. L’attenzione si concentra su Bonny Hojlund, con un’apertura ai nerazzurri che potrebbe cambiare gli equilibri. Chivu valuta l’addio del bomber, ma il club rimane vigile. Segui con noi tutte le novità live e non perdere neanche un aggiornamento, perché il mercato dei sogni si decide ora.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

