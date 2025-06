Calciomercato Inter i nerazzurri vedono sempre più vicino il traguardo per Bonny | le ultime

Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo: i nerazzurri sono ormai prossimi a mettere le mani su Yoan Bonny, il giovane talento francese che potrebbe diventare l’arma in più di Cristian Chivu nella prossima stagione. Dopo un’importante accelerata, l’Inter ha aumentato l’offerta al Parma, avvicinandosi sempre più alla fumata bianca. La rincorsa al mercato si fa frizzante, e l’attenzione ora è tutta sulla firma.

Calciomercato Inter, accelerata definitiva per Ange Bonny: il club nerazzurro ha aumentato l’offerta al Parma per l’attaccante francese. Novità per il Calciomercato Inter. Il club nerazzurro è prossimo a raggiungere un accordo per Yoan Bonny, che diventerà il nuovo attaccante a disposizione di Cristian Chivu nella prossima stagione. Come riportato dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo X, il club ha incrementato la sua offerta al Parma per il giovane attaccante francese e si aspetta di finalizzare l’affare nei prossimi giorni. FABRIZIO ROMANO SU X – « A quanto risulta l’Inter è ormai vicina all’accordo per Yoan Bonny con il Parma dopo che la proposta è stata migliorata nella giornata di oggi. 🔗 Leggi su Internews24.com