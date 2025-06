Calciomercato Inter i nerazzurri hanno scelto il futuro di Fabbian | la decisione sul diritto di recompra

L'estate di calciomercato dell'Inter si arricchisce di una svolta importante: Giovanni Fabbian resterà al Bologna, poiché i nerazzurri hanno deciso di non esercitare il diritto di recompra. Una scelta strategica che apre le porte alla Fiorentina, pronta ad affrontare trattative per il giovane talento. Il futuro di Fabbian si scrive ora altrove, ma le dinamiche di questo mercato continuano a sorprenderti. Scopriamo insieme cosa riserva il prossimo capitolo.

Calciomercato Inter, Giovanni Fabbian rimarrà al Bologna. I nerazzurri non eserciteranno il diritto di recompra. Ora la Fiorentina può trattare. L’ Inter non eserciterà il diritto di recompra per Giovanni Fabbian, è questa la notizia riportata in prima pagina dal quotidiano Stadio. Nell’affare con il Bologna, i nerazzurri avevano inserito una clausola da 12 milioni di euro per il riacquisto del centrocampista, ma negli uffici di Viale della Liberazione n on c’è nessuna intenzione di attivarla. Sospiro di sollievo dunque per i felsinei, che ora potranno gestire il calciatore come meglio crederanno. 🔗 Leggi su Internews24.com