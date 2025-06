Calciomercato Inter è derby col Milan per quel big | servono 40 milioni per averlo  

L’Inter si prepara a sfidare il Milan nel derby più atteso, con l’obiettivo di portare a casa un grande colpo a centrocampo. Per assicurarsi il talento desiderato, sono necessari 40 milioni di euro. Tra i nomi più caldi c’è Samuele Ricci, centrocampista del Torino, già simbolo di leadership e affidabilità. La sfida è aperta, ma l’intento è chiaro: rafforzare la rosa per conquistare il massimo risultato.

Calciomercato Inter, è derby col Milan per arrivare a quel big a centrocampo, servono 40 milioni per averlo, ecco la situazione e di chi si tratta . Samuele Ricci, ormai da tempo, rappresenta una delle certezze del Torino. Leader tecnico e comportamentale, è stato un riferimento anche nello spogliatoio, nonché capitano nelle assenze di Duván Zapata. Apprezzato sia da Paolo Vanoli che in precedenza da Ivan Juric, si è distinto per professionalità e serietà, oltre a un'evidente crescita in campo. Dopo aver conquistato la fiducia di Luciano Spalletti in Nazionale, Ricci si è stabilizzato nel gruppo azzurro, confermando qualità che vanno dalla visione di gioco alla capacità di dettare i tempi con lucidità e misura.