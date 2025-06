Calciomercato Immobile può tornare in Serie A | quanti gol può fare? | VIDEO

Il ritorno di Ciro Immobile in Serie A potrebbe rivoluzionare il calciomercato estivo: quanti gol potrebbe realizzare in una nuova avventura? Con la sua esperienza e il fiuto del gol, Immobile potrebbe ancora fare la differenza, portando entusiasmo e goal ai suoi futuri tifosi. Ma quanta strada potrebbe fare? Scopriamo insieme le potenzialità di questo attaccante d’élite e quanto potrebbe contribuire al suo nuovo club.

Ciro Immobile, reduce da una buona stagione in Turchia con la maglia del Be?ikta?, può tornare in Italia in questo calciomercato estivo. Il Bologna per questa sessione di calciomercato ha messo gli occhi sull’ex bomber della Nazionale Italiana, Ciro Immobile, che non ha mai nascosto la volontà di tornare in Italia. Nonostante i 35 anni compiuti, è reduce da una buona stagione in Turchia con la maglia del Be?ikta?, chiusa con 19 gol in tutte le competizioni. Riuscirà a tornare ai suoi livelli in Serie A? Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Immobile può tornare in Serie A: quanti gol può fare? | VIDEO

Calciomercato, Allegri porta al Milan il suo ‘pupillo’? L’ex Juve può davvero tornare in Serie A. Svelata la mossa rossonera - Il calciomercato del Milan si anima con una mossa a sorpresa: Allegri mira a riportare in Serie A il suo ex pupillo, un ex juventino che potrebbe riaccendere la rivalità tra le grandi.

