Calciomercato Immobile pronto al ritorno in Serie A | trattativa in chiusura

Ciro Immobile si prepara a fare il suo grande ritorno in Serie A, con le trattative ormai ai dettagli finali. Mentre la sessione estiva di calciomercato si avvicina, i club sono pronti a definire gli ultimi acquisti e a svelare le mosse che promettono spettacolo e sorprese. Tra attese e colpi di scena, il mercato sta per accendersi: sarà una stagione ricca di emozioni e nuovi inizi.

Ciro Immobile è pronto a tornare in Serie A: sempre più insistenti le voci di un suo ritorno, la trattativa è in fase di chiusura. Tra poco più di cinque giorni la sessione estiva di calciomercato si aprirà ufficialmente: i club avranno la possibilità di depositare ufficialmente presso gli uffici della Lega Serie A i contratti definitivi, sottoscritti con i rispettivi nuovi giocatori. Ci saranno tante trattative, alcune andranno a buon fine, altre sfumeranno: il fascino del mercato è appena cominciato. Un club protagonista sarà sicuramente il Napoli, vincitore dello Scudetto, ma anche altri club si prospettano protagonisti sul mercato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Calciomercato, Immobile pronto al ritorno in Serie A: trattativa in chiusura

In questa notizia si parla di: serie - calciomercato - immobile - pronto

Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro per il difensore! In cima alla lista due nomi dalla Serie A - L'Inter continua a pianificare il futuro, con Piero Ausilio impegnato a rinforzare la difesa. Due nomi dalla Serie A emergono in cima alla lista dei potenziali acquisti, mentre la trattativa per Luis Henrique volge al termine.

Immobile - Serie A, possibile il ritorno ma non alla Lazio: il Bologna pronto a riportarlo in Italia! https://lazionews.eu/notizie/immobile-bologna-besiktas-calciomercato-aggiornamenti/… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Immobile #CiroImmobile #Signo Vai su X

Immobile è pronto a tornare: può ancora fare la differenza in Serie A? ? @niccolo_longo Vai su Facebook

Calciomercato, Immobile in Serie A: che assist dall’Inter; Ciro Immobile pronto al ritorno in Serie A? Il Bologna tenta il colpo; Immobile vuole tornare in Italia: il Milan ci pensa, Tare pronto al colpo.

Immobile vicino al ritorno in Serie A: "Contatti in giornata per chiudere" - L'attaccante originario di Torre Annunziata ha voglia di rimettersi in gioco e di dire ancora la sua in Serie A. Si legge su msn.com

Calciomercato, Immobile in Serie A: che assist dall’Inter - Una nuova soluzione in Serie A per Ciro Immobile, ma dipende anche dall'Inter. Secondo calciomercato.it