Calciomercato il Milan Femminile saluta Rubio Avila e Laurent

l calciomercato estivo è entrato nel vivo anche per il calcio femminile: Rubio Avila e Laurent saluto il Milan Femminile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan Femminile saluta Rubio Avila e Laurent

Ganz: Mi ha divertito l'esperienza al Milan Femminile, oltre che formarmi come uomo più che come...; Due calciatrici non rinnovano il loro contratto con il Milan Femminie; Silvia Rubio Ávila è una nuova calciatrice del Milan.

Milan Femminile, doppio addio: salutano Rubio e Laurent - In casa Milan Femminile sono arrivati in questi giorni due addii: il difensore Silvia Rubio Avila, classe 2000, e l'esterna d'attacco Emelyne Laurent, classe '98, lasceranno il club a scadenza di ... Scrive milannews.it

Milan: arriva Kosovare Asllani, l'Ibra al femminile. Le news di calciomercato - Sky Sport - Leggi su Sky Sport l'articolo Milan: arriva Kosovare Asllani, l'Ibra al femminile. Segnala sport.sky.it