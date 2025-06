Calciomercato Genoa Vasquez incedibile? No una nuova big italiana vuole comprare il difensore rossoblu

Il calciomercato Genoa si infiamma con la possibile cessione di Johan Vásquez, il difensore messicano che ha conquistato i tifosi rossoblù. Una vera incedibile per il club ligure, ma le voci di mercato non si placano: la Roma di Gasperini sarebbe interessata a portarlo nella capitale. La situazione è delicata e i supporter genovesi sono in fermento, chiedendosi se Vásquez resterà o partirà. In ogni caso, il suo futuro resta tutto da scrivere.

Calciomercato Genoa, possibile ritorno in rossoblù di Gudmundsson! Ecco cosa serve, ma c’è un grosso ostacolo - Il calciomercato del Genoa si infiamma con il possibile ritorno di Albert Gudmundsson, attualmente alla Fiorentina.

Siegrist Resta al Genoa! Niente Toljan! Arriva la conferma: il portiere Benjamin Siegrist rimane al Genoa! Contemporaneamente, sembra che sia saltato l'accordo per l'arrivo di Jeremy Toljan. #Genoa #Siegrist #Calciomercato #transfer #Grifone #Se Vai su Facebook

Calciomercato Genoa – Follia rossoblù: i 777 su un difensore da 15 milioni; Genoa, Calvani ai saluti: “Il grande Brescia ritornerà”. Tornerà in rossoblù; Si è spento Giancarlo Bagnasco, difensore del Genoa negli anni ’60.

Calciomercato Genoa, stretta per Ngonge. Si tenta il grande colpo rossoblu in vista del mercato estivo - La situazione Il Calciomercato Genoa continua a muoversi con attenzione e strategia, con l’obiettivo ... Secondo calcionews24.com

Calciomercato Genoa: Erabi per l'attacco - Il Genoa, che ha deciso di non riconfermare Andrea Pinamonti, è alla ricerca di profili per l'attacco. Da calcioline.com