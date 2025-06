Calciomercato Fiorentina pressing totale per comprare Bennacer Quell’ostacolo però potrebbe complicare tutto

Il calciomercato della Fiorentina si infiamma, con un pressing deciso per portare a Firenze Ismaël Bennacer. La trattativa è in fase calda, ma alcuni ostacoli, tra cui questioni economiche e di valutazione, potrebbero mettere a rischio questa operazione. I tifosi sognano un centrocampo stellare, e il club lavora senza sosta per superare le difficoltà. Riusciranno i viola a chiudere l’affare e regalare a Pioli il rinforzo desiderato?

Calciomercato Fiorentina: priorità a centrocampo, Bennacer resta il sogno. Quali sono gli ostacoli sulla trattativa? Il Calciomercato Fiorentina entra nel vivo e la dirigenza viola ha le idee chiare: l'obiettivo è consegnare al nuovo tecnico Stefano Pioli una rosa il più possibile completa entro metà luglio, in modo da iniziare la preparazione estiva con una

