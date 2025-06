Calciomercato Dilettanti Valsa altro colpo | ecco Veronesi

Il calciomercato dilettanti infiamma i riflettori con un martedì da autentici fuochi d'artificio, specialmente in attacco. Il Valsa Savignano fa il colpo dell’anno con il ritorno di Matteo Veronesi, un bomber che promette spettacolo e goal! Con questo acquisto, la squadra si prepara a una stagione emozionante. Ma quali altri colpi ci riserverà il mercato? Restate sintonizzati: il meglio deve ancora venire!

È un martedì da botti in attacco per i dilettanti con 4 bomber sotto i riflettori. In Prima si conferma un mercato super per il Valsa Savignano, col ds Bettuzzi che ha piazzato il colpaccio di Matteo Veronesi (’96, nella foto), che torna dopo 10 anni a Savignano e nelle ultime due stagioni è stato prima trascinatore del Montombraro con 34 reti nel salto dalla Prima alla Promozione e l’anno scorso in gol 7 volte in Promozione a Casalgrande, nei gialloverdi arriva anche in mediana Tomas Troiano (2006) dal Crespo. Anche lo Junior Finale si tiene stretto il suo bomber Luca Veratti, che è stato riconfermato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net