Calciomercato Como i lombardi per Gila fanno sul serio Ecco l’offerta lanciata alla Lazio

Il calciomercato del Como si infiamma: i lombardi sono pronti a fare sul serio per Gila, offrendo 20 milioni alla Lazio. Dopo la promozione in Serie A, il club dimostra di volere grandi nomi e non si ferma davanti a nessuna sfida. La strategia è chiara: rafforzare la rosa con profili di spessore, puntando a una stagione da protagonista. Ma la Lazio resiste: quale sarà il prossimo passo nel mercato?

Calciomercato Como: 20 milioni per Gila, ma la Lazio dice no. Nuovo assalto della squadra lombarda. Le ultime novitĂ Il calciomercato Como continua a sorprendere con ambizioni da grande. Dopo la promozione in Serie A, il club lariano ha messo nel mirino profili di spessore, puntando anche su giocatori giĂ affermati nel campionato italiano.

Calciomercato Como, acquisto da urlo per Fabregas: colpaccio da 30 milioni di euro - Il Como sorprende tutti con un colpaccio da 30 milioni di euro: l'acquisto di Cesc Fabregas! Dopo un avvio complicato, la squadra sta vivendo una stagione straordinaria in Serie A, risalendo fino al decimo posto con 48 punti.

