Calciomercato come giocherebbe il Napoli con De Bruyne e Nunez | VIDEO

Il calciomercato del Napoli si accende con grandi nomi e strategie audaci: l’arrivo di Kevin De Bruyne già rivoluziona il centrocampo, mentre Darwin Nunez potrebbe essere il colpo a sorpresa in attacco. Come giocherebbero gli azzurri con questi nuovi talenti? Scopriamo le possibili formazioni e tattiche che potrebbero portare il Napoli a dominare anche questa stagione!

Kevin De Bruyne già preso, Darwin Nunez potrebbe arrivare: il calciomercato del Napoli si infiamma. Gli azzurri potrebbero giocare così!. Dopo l'acquisto di Kevin De Bruyne, il Napoli non ha intenzione di fermarsi in questo calciomercato estivo: Darwin Nunez, l'attaccante del Liverpool, è disponibile al trasferimento. Servono 70 milioni di euro al club e 5 netti all'anno di stipendio al giocatore. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per il colpo. Gli azzurri di Antonio Conte potrebbero giocare così: guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, come giocherebbe il Napoli con De Bruyne e Nunez | VIDEO

In questa notizia si parla di: calciomercato - napoli - bruyne - nunez

Calciomercato Napoli, cresce la fiducia per De Bruyne: la situazione - Il calciomercato del Napoli si infiamma con l'interesse crescente per Kevin De Bruyne, in scadenza di contratto.

Oggi nuovi contatti tra Napoli e Liverpool per Nunez: questa è l'ultim'ora lanciata da Fabrizio Romano Ore, dunque, potenzialmente decisive per il possibile passaggio dell'attaccante in maglia azzurra #SSCNapoli #Calciomercato #SpazioNapoli Vai su Facebook

Napoli, la formazione dei sogni: dopo De Bruyne, Nunez?; Calciomercato Napoli, Gargano svela il futuro di Darwin Nunez: «Sarà azzurro»; Napoli scatenato su Sancho e Nunez: la situazione.

Nasce un super Napoli, due squadre per Conte: ipotesi di formazione con Nunez, Lang e gli altri acquisti | GRAFICO - Dopo gli arrivi ufficiali di De Bruyne e Marianucci, il Napoli prova a spingere per chiudere altri colpi di mercato: Noa Lang è vicinissimo, Nunez resta nel mirino, ma sono tant ... Lo riporta msn.com

Darwin Núñez si avvicina al Napoli: trattativa avviata con il Liverpool - Darwin Nunez al Napoli non è più fanta mercato: la trattativa con il Liverpool è iniziata, e l’uruguaiano sogna la Serie A ... Da msn.com