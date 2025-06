Calciomercato colpo di scena | Ritorno in Italia di Kessie

Il calciomercato sorprende ancora: un colpo di scena spinge Frank Kessié a tornare in Italia, riaccendendo l’entusiasmo di tifosi e addetti ai lavori. Dopo le sue straordinarie esperienze all’Atalanta e al Milan, l’ivoriano potrebbe riscrivere un nuovo capitolo nel massimo campionato italiano, portando tutta la sua passione e determinazione. L’attesa ora si fa palpabile: sarà davvero così?

Le esperienze di Kessié all'Atalanta e al Milan potrebbero non essere le uniche dell'ivoriano nel massimo campionato italiano Frank Kessié: basta un nome e un cognome per emozionare i tifosi dell' Atalanta e soprattutto del Milan, capace di trovare nell'ivoriano l'anima e il cuore del 19esimo Scudetto sotto la guida di Stefano Pioli. Il centrocampista in Italia è stato un concentrato di qualità e qualità, capace di abbinare i tanti rigori segnati e la leadership in campo con le sportellate e la lotta a cui non si è mai sottratto.

