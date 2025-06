Calciomercato Cagliari pronto un grande colpo per potenziare la squadra Occhio alla concorrenza per quel giocatore

Il calciomercato del Cagliari è entrato nel vivo, con segnali chiari di ambizione e determinazione. La società rossoblù sta lavorando sodo per assicurarsi un grande colpo: Walid Cheddira, un attaccante promettente che potrebbe fare la differenza in vista della prossima stagione. Ma attenzione: la concorrenza si fa agguerrita, e ogni mossa sarà decisiva per assicurarsi il talento desiderato. La sfida è appena iniziata, e le emozioni sono garantite.

Il calciomercato Cagliari si sta già muovendo con decisione per preparare una rosa competitiva in vista della stagione 20252026. La società rossoblù ha l'obiettivo di inserire elementi di talento che possano innalzare il livello tecnico della squadra, puntando a un campionato che

Cagliari, è addio con Nicola: tutti i nomi per la sua successione, favorito Pisacane | Calciomercato - Cagliari e Nicola si separano: una svolta che scuote il panorama calcistico italiano. Con Pisacane in pole per la successione, si apre un capitolo nuovo per il club sardo.

GDS: “CALCIOMERCATO PALERMO, NEL MIRINO AUGELLO” di redazione ForzaPalermo.it “Il mercato del Palermo adesso può entrare nel vivo”. È l'incipit dell'articolo firmato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia oggi in edicola. “Il direttore sportivo Vai su Facebook

