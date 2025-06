Calciomercato Bologna obiettivo Ghilardi per la difesa | le cifre

Il calciomercato del Bologna si scalda con l’obiettivo Ghilardi: i rumors parlano di un’intesa vicina con il Verona per rinforzare la difesa. La strategia dei rossoblù punta a puntellare la retroguardia in vista di competizioni impegnative come l’Europa League e la Serie A, con le cifre e le trattative che iniziano a delinearsi. Tutti i dettagli sulla possibile operazione nel continuo delle nostre news.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Bologna, con l’obiettivo Daniele Ghilardi dal Verona. Tutti i dettagli in merito alla possibile operazione Il Bologna è già al lavoro per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione, che vedrà la squadra di Vincenzo Italiano impegnata su più fronti, tra cui l’Europa League e la Serie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, obiettivo Ghilardi per la difesa: le cifre

