Calcio Storico Fiorentino i Rossi si godono la terza vittoria di fila

i Rossi hanno preso il controllo, dimostrando una superiorità tattica e fisica che ha lasciato poco spazio agli avversari. Con questa vittoria, i Rossi si riconfermano imbattibili, consolidando la loro supremazia nel cuore della tradizione fiorentina. Un trionfo che celebra non solo la passione per il calcio storico, ma anche l’identità di una città che non dimentica le sue radici. La festa continua, e Firenze si prepara a scrivere nuove pagine di storia.

FIRENZE – Non c’è stata storia nella finale del Calcio Storico Fiorentino, giocata ieri (24 giugno) come da tradizione nel giorno del patrono San Giovanni: i Rossi di Santa Maria Novella hanno dominato i Verdi di San Giovanni, imponendosi con un netto 18 cacce a 4, confermandosi campioni per il terzo anno consecutivo. La partita è rimasta equilibrata solo nei primi dieci-quindici minuti, con il punteggio in perfetta parità (3–3); da lì in poi, l’esperienza, la fisicità e l’organizzazione dei Rossi hanno prevalso chiaramente. Nonostante l’assenza di giocatori chiave come Lopez e D’Errico, la squadra ha gestito ogni fase con sicurezza, gonfiando il tabellone fino al trionfo anticipato di quattro minuti sul termine regolamentare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

