Calcio Serie C La Pianese esercita il riscatto Lorenzo Masetti è suo Il ds Cangi | Mignani? Tutto si risolverà in 15-20 giorni

La Pianese si prepara a tornare protagonista nel calcio di Serie C, esercitando con determinazione il riscatto di Lorenzo Masetti. Dopo aver mostrato grande impegno e professionalità , il difensore classe 2001 resta sotto contratto con i bianconeri, consolidando la rosa e puntando a nuove sfide. Tutto si risolverà in appena 15-20 giorni, lasciando presagire un’estate ricca di novità e ambizioni crescenti per la formazione toscana.

La Pianese ha messo a punto ieri la prima operazione del suo mercato estivo: il club bianconero ha esercitato il diritto di riscatto per Lorenzo Masetti (nella foto), acquisendone così le prestazioni sportive dall’Arezzo, proprietario del cartellino del difensore classe 2001. "Arrivato nel gennaio del 2025 a Piancastagnaio – spiega la società –, Masetti si è distinto per professionalitĂ e impegno collezionando 17 presenze tra campionato e play off. Per il giocatore toscano sono pronti due anni di contratto". Da vedere, adesso, se la prossima stagione, il centrale rimarrĂ sul monte Amiata o se il club deciderĂ di assecondare eventuali richieste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. La Pianese esercita il riscatto. Lorenzo Masetti è suo. Il ds Cangi: "Mignani? Tutto si risolverĂ in 15-20 giorni»

