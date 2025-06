Calcio Mondiale per club | Sisal vede l’Inter vincente a 2,20 sul River più difficile per la Juve

Il Mondiale per Club si avvicina a un crocevia cruciale, e l'Inter di Chivu si gioca il tutto per tutto contro il River Plate. Con quote di 2,20 offerte da Sisal per la vittoria nerazzurra, il match si annuncia come una vera battaglia di nervi, mentre la Juventus affronta sfide piĂą impegnative. La tensione cresce: chi si garantirĂ il passaggio del turno? Ecco il momento di scoprire il destino di queste grandi squadre.

(Adnkronos) – Crocevia decisivo per l’Inter al Mondiale per Club. I nerazzurri, dopo il pareggio all’esordio con il Monterrey e la vittoria in rimonta contro i giapponesi dell'Urawa Reds, si giocano qualificazione e primo posto nel girone nella delicata sfida con il River Plate, primo a pari punti con la squadra di Chivu. Un vero . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: inter - calcio - mondiale - club

Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…» - Marco Tronchetti Provera, vice presidente di Pirelli e appassionato tifoso dell’Inter, ha condiviso le sue emozioni a "Gr Parlamento" durante “La Politica nel Pallone”.

Inter vs River Plate, il confronto stipendi Guarda il Mondiale per Club FIFA 2025 gratuitamente su DAZN: https://calcioefinanza.short.gy/DAZN #mondialeperclub #inter #riverplate Vai su Facebook

#Calcio Mondiale per club #FIFACWC #InterUrawaRedDiamonds L’Inter vince 2-1 in rimonta ai giapponesi dell’Urawa: a segno Lautaro e Carboni. Chivu vince la prima in nerazzurro. Di Giorgio Germanò #GR1 Vai su X

Inter al Mondiale per club, quanto hanno guadagnato finora i nerazzurri; Calcio, Mondiale per club: Sisal vede l'Inter vincente a 2,20 sul River, piĂą difficile per la Juve; Mondiale per Club, Inter-River Plate: la probabile formazione di Chivu.

Calcio, Mondiale per club: Sisal vede l'Inter vincente a 2,20 sul River, più difficile per la Juve - I nerazzurri, dopo il pareggio all’esordio con il Monterrey e la vittoria in rimonta contro i giapponesi dell'Urawa Reds, si giocano q ... msn.com scrive

Inter prima o seconda del girone al Mondiale per Club, cosa serve contro il River e l’avversaria agli ottavi - Inter prima o seconda nel Girone E del Mondiale per Club: ecco in base alla combinazione di risultati con il River Plate qual è il prossimo avversario ... Come scrive fanpage.it