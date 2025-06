Calcio Mondiale per club | Sisal vede l’Inter vincente a 2,20 sul River più difficile per la Juve

Il Mondiale per Club si accende di emozioni intense, con l’Inter protagonista di una sfida cruciale contro il River Plate. Dopo un inizio incerto, i nerazzurri si giocano tutto: la qualificazione e il primato nel girone. Secondo gli esperti di Sisal, le quote favoriscono i milanesi, con un possibile trionfo a 2,20. La posta in gioco è alta, e il risultato potrebbe scrivere una pagina fondamentale nella storia dell'Inter.

(Adnkronos) – Crocevia decisivo per l’Inter al Mondiale per Club. I nerazzurri, dopo il pareggio all’esordio con il Monterrey e la vittoria in rimonta contro i giapponesi dell’Urawa Reds, si giocano qualificazione e primo posto nel girone nella delicata sfida con il River Plate, primo a pari punti con la squadra di Chivu. Un vero e proprio spareggio dunque che, secondo gli esperti di Sisal, è a favore dei nerazzurri: l’Inter è infatti avanti a 2,20, gli argentini sono imbattuti nel torneo ma il successo stavolta sembra più difficile, a 3,75, il pareggio – risultato che basterebbe alla squadra italiana per staccare il pass degli ottavi – è a 3,00. 🔗 Leggi su Seriea24.it

