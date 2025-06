Calcio Inghilterra e Germania si sfideranno nella finale degli Europei U21

L'attesa è finita! In un emozionante duello a Bratislava, Inghilterra e Germania si sfideranno nella finale degli Europei Under 21 di calcio, in programma sabato 28 giugno alle 21.00. Gli inglesi, forti del titolo conquistato due anni fa, mirano al quarto trionfo, mentre i tedeschi vogliono confermarsi dopo il successo del 2021. Chi uscirà vincitore si porterà a -1 da un’altra storica conquista, scrivendo un capitolo memorabile di questa competizione.

