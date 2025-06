Calcio femminile le 23 convocate dell’Italia per gli Europei 2025 | Soncin dà fiducia a Piemonte ed esclude Giacinti

Il calcio femminile italiano si prepara a scrivere un nuovo capitolo agli Europei 2025, con l'annuncio delle 23 convocate da parte di Andrea Soncin. La Nazionale, forte di una qualificazione diretta e di una rosa piena di talento, punta in alto, forse anche grazie alla fiducia riposta nel Piemonte e alla sorprendente esclusione di Giacinti. Le sfide in Svizzera promettono emozioni e grandi opportunità : il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

Le scelte sono state fatte. Andrea Soncin ha preso le sue decisioni per stilare l’elenco delle 23 convocate ai prossimi Europei di calcio femminile. La Nazionale italiana si presenta alla rassegna continentale, prevista dal 2 al 27 luglio in Svizzera, con ambizioni. Dopo aver ottenuto la qualificazione direttamente alla fase finale, in un gruppo che comprendeva formazioni complicate come Olanda, Norvegia e Finlandia, le azzurre hanno fatto vedere ottime cose anche in Nations League. In particolare, la vittoria esterna contro la Danimarca e le prestazioni contro la Svezia hanno dato alle ragazze allenate da Soncin ulteriori consapevolezze di potersela giocare con le altre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, le 23 convocate dell’Italia per gli Europei 2025: Soncin dà fiducia a Piemonte ed esclude Giacinti

In questa notizia si parla di: calcio - femminile - convocate - europei

Calcio a 5 / Serie A Femminile, Okasa Falconara ko 6-5 a Salandra: il primo posto sfuma all’ultima giornata - Le Okasa Falconara chiudono la stagione regolare con una sconfitta inaspettata: 6-5 contro la CMB Futsal.

La Nations League si sposta in Asia! L’Italvolley femminile è pronta a volare a Hong Kong per il secondo atto della manifestazione, da mercoledì 18 a domenica 22 giugno. Convocate e programma qui https://bit.ly/441y9FQ Federazione Italiana Pallavol Vai su Facebook

Gama a Coverciano per l’in bocca al lupo alle Azzurre. Domani pomeriggio verrà svelata la lista delle 23 convocate per l’Europeo; Nazionale Femminile: svelata la lista delle 23 convocate di Soncin per l’Europeo; Italia Femminile, Giacinti verso l’esclusione dalle convocate per l’Europeo.

VIDEO - Italia Femminile, le convocate per l'Europeo: out Giacinti, c'è Greggi - L'attaccante giallorossa rimane fuori dall'elenco, c'è spazio invece per la centrocampista, di recupero dall'infortunio ... Riporta ilromanista.eu

Nazionale Femminile: svelata la lista delle 23 convocate di Soncin per l’Europeo - Era attesa oggi ed è arrivata: Andrea Soncin, CT della Nazionale Femminile, ha svelato la lista delle 23 ... Scrive msn.com