Calcio Chivu | A volte bisogna mangiare un po’ di m…

Nel mondo del calcio, la tenacia e la determinazione sono essenziali per affrontare ogni sfida. Come sottolinea Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, il percorso è sempre arduo e richiede energia e preparazione costante. Con questa mentalità, ogni partita diventa un’occasione per dimostrare il proprio valore. E allora, pronti a scendere in campo e a scrivere nuove pagine di successo?

Roma, 25 giu. (askanews) – “Ci aspetta una partita difficile, come del resto lo sono state le altre. Tutte squadre che vogliono fare bella figura, che ti rendono difficile ciò che vorresti proporre e non è mai semplice. Hanno anche una condizione fisica migliore rispetto alle europee. Bisogna accettare questa sfida e trovare energie per essere sempre pronti e all’altezza”. Sono le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, prima della sfida decisiva con il River Plate per il passaggio agli ottavi del Mondiale per Club. Il primo dentro o fuori di Chivu da allenatore dell’Inter: “Non cambia niente vivere questo tipo di vigilia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

