Calciatori Parametro Zero | Stop al Ricatto? La Nuova Regola

Il calcio moderno si trova a un punto di svolta: la nuova norma contro il ricatto del parametro zero promette di rivoluzionare il mercato, rafforzando i club e limitando pratiche dannose. Questa regolamentazione, pensata come un “doppio taglio”, mira a frenare le estorsioni salariali e a garantire un equilibrio più giusto tra squadre e giocatori. Un cambiamento che potrebbe ridisegnare le strategie di mercato e riportare trasparenza nel mondo del pallone.

Contratti Calciatori: Colpo di Scena Contro il Ricatto del Parametro Zero. La Nuova Norma "A Doppio Taglio" Che Rafforza i Club. Il mondo del calcio è da anni alle prese con una delle sue dinamiche più controverse e dannose per i club: il fenomeno del parametro zero. Giocatori di alto livello che, a fine contratto, lasciano le loro squadre senza generare alcun introito, trasferendosi altrove a costo zero e spesso con ingaggi stellari, frutto di bonus alla firma che rappresentano un risarcimento per la mancata cessione. Ora, però, qualcosa potrebbe cambiare radicalmente. La Mossa dei Club: Una Nuova Norma per Invertire la Tendenza.