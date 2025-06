Calabrò Assolombarda | Troppi laureati ‘fuggono’ all’estero

In Italia, quasi 100.000 giovani laureati hanno scelto di cercare opportunità all’estero, attratti da condizioni di vita e lavoro più favorevoli. Un segnale preoccupante di una mancanza di lungimiranza e generosità da parte del nostro sistema. È urgente investire in una formazione di qualità per trattenere i talenti e rilanciare il nostro Paese. Solo così potremo trasformare questa fuga in un’opportunità di crescita condivisa.

"Credo che l'Italia non sia lungimirante e generosa con le sue ragazze e i suoi ragazzi. La riprova sono i quasi 100mila laureati che nel corso degli ultimi anni hanno scelto di andare all'estero per trovare migliori condizioni di vita e di lavoro. Occorre investire su una formazione di qualità. Purtroppo destiniamo poco

