Cala Martina violata dai vandali, deturpata con scritte e simboli no vax.

Il patrimonio naturale di Cala Martina, gioiello della Maremma, è stato deturpato da atti vandalici che minacciano la sua bellezza e il suo significato. Le scritte e i simboli no vax lasciati sulle rocce e sui tronchi secolari sono un gesto sconsiderato che ferisce la comunità e il territorio. È urgente unire le forze per proteggere e preservare questo angolo di paradiso, affinché possa continuare a incantare e rappresentare l'anima di Scarlino.

Scarlino (Grosseto), 25 giugno 2025 – Atto vandalico a Cala Martina, uno dei luoghi più suggestivi e simbolici del territorio di Scarlino, in Maremma: sono state lasciate scritte vandaliche sulle rocce e sui tronchi secolari caratteristici dell'area, con i simboli del movimento no vax. Lo rende noto il Comune che parla di "gesto sconsiderato" che ferisce profondamente l'identità del paesaggio e il senso di appartenenza della comunità. Il danno non è solo ambientale, si osserva ancora, ma anche culturale: Cala Martina rappresenta un patrimonio prezioso, frequentato ogni anno da cittadini e turisti, e tutelato per la sua bellezza e il suo valore storico-naturalistico.

