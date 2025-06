Cala il sipario ’Dalla Giuliana’ | I pochi parcheggi in centro condannano i piccoli negozi

La chiusura di "Dalla Giuliana" segna un capitolo triste nella storia del centro cittadino, dove i parcheggi sempre più scarsi e la concorrenza digitale stanno erodendo le radici delle botteghe storiche. Dopo 75 anni di passione e servizio, il negozio di tessuti e tendaggi saluta i clienti, lasciando un vuoto che difficilmente si potrà colmare. È un campanello d’allarme per una città in evoluzione che sembra perdere il suo cuore tradizionale.

Dice addio alla città l’ennesima bottega storica del centro. Dopo 75 anni di luce ininterrotta spegne le sue vetrine anche il negozio di tessuti, tendaggi e altri prodotti merceologici per la casa " Dalla Giuliana " di piazza Amendola, attiva sin dagli inizi degli anni ’50. Una strada senza ritorno per un prodotto merceologico a cui non resta più alcun punto di riferimento in città. "La concorrenza on line, quella dei supermercati, la difficoltà di parcheggiare in centro lasciano immaginare tempi ancor più duri - commenta Marinella Balzani che insieme alla sorella Antonella tiene le redini dell’attività - e poi siamo già in pensione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it