Cagliari ufficiale | Guido Angelozzi è il nuovo direttore sportivo | Calciomercato

Il Cagliari ha annunciato ufficialmente Guido Angelozzi come nuovo direttore sportivo, segnando una svolta importante per il club sardo. Con un’esperienza consolidata nel calciomercato, Angelozzi porta con sé la speranza di rinvigorire la rosa e rilanciare le ambizioni rossoblù. Questa nomina rappresenta un passo deciso verso un futuro ambizioso, mentre i tifosi sardi attendono con entusiasmo le prime mosse del nuovo dirigente. È il momento di scrivere un nuovo capitolo.

Guido Angelozzi è il nuovo direttore sportivo del Cagliari: ne ha dato annuncio il club sardo dopo l'interruzione del rapporto con Nereo Bonato. L'ex ds del Frosinone comincia dunque la sua avventura con il club rossoblù che ha appena riscattato il portiere Caprile, il centrocampista Adopo e l'attaccante Piccoli.

Calciomercato - Cagliari, lunga cena ieri tra Angelozzi e Pisacane a Milano A Cagliari prende forma il nuovo progetto sportivo. In attesa dell’annuncio ufficiale, tutto lascia pensare che Guido Angelozzi sarà il prossimo direttore sportivo del club isolano. Vai su Facebook

Gli occhi del #Cagliari e soprattutto di Guido #Angelozzi su due suoi pupilli del #Frosinone: piacciono il centrale Ilario #Monterisi e l’attaccante Giuseppe #Ambrosino (di proprietà del Napoli). #calciomercato Vai su X

