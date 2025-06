Cagliari lo trovano ustionato in strada con l’auto in fiamme | 69enne in fin di vita

Un mistero avvolge il Cagliaritano: questa mattina, un uomo di 69 anni è stato trovato in fin di vita, avvolto dalle fiamme e con gravi ustioni. La scena inquietante si è svolta all’ingresso di Sestu, vicino a un supermercato, lasciando la comunità sgomenta. Cosa si nasconde dietro questo drammatico episodio? La verità potrebbe emergere solo con le indagini che stanno ora prendendo il via.

(Adnkronos) – Giallo nel Cagliaritano dove un uomo oggi verso le 7 è stato ritrovato in fin di vita con gravi ustioni. Il 69enne aveva ustioni di secondo e terzo grado estese su tutto il corpo e si trovava all'ingresso di Sestu, vicino a un supermercato della ex 131. Poco distante, vicino all'ecocentro comunale, c'era

