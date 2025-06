Cagliari | fissati i prezzi di Piccoli Caprile e Adopo nonostante i riscatti Barak può essere il primo acquisto dell’era Angelozzi Augello in direzione Palermo

Cagliari fa sul serio e fissa i prezzi di Piccoli e Adopo, mentre Barak potrebbe essere il primo volto nuovo dell'era Angielozi ad approdare a Palermo. Con un investimento di 24 milioni di euro, il presidente Giulini dimostra di voler consolidare il progetto rossoblù, puntando su giovani talenti e grandi colpi di scena. Una strategia che promette emozioni e sorprese nel calcio di oggi.

Ventiquattro milioni di euro. Questa la cifra spesa dal presidente Tommaso Giulini per acquistare definitivamente i cartellini di Roberto Piccoli,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

