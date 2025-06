Cagliari 69enne in fin di vita trovato in strada accanto alla sua auto in fiamme

Un dramma che scuote Cagliari: un uomo di 69 anni è stato rinvenuto in fin di vita, avvolto dalle fiamme accanto alla sua auto incendiata. Le autorità indagano per fare luce su quanto accaduto e sulle eventuali responsabilità. Seguiteci per aggiornamenti e approfondimenti su questa vicenda che ha sconvolto la comunità.

Un uomo di 69 anni è stato trovato in fin di vita con ustioni gravissime nelle prime ore del mattino, oggi, 25 giugno, intorno alle 7, nei pressi dell'ingresso di Sestu, non lontano da un supermercato situato lungo la ex Strada Statale 131. Il corpo dell'uomo presentava estese ustioni di secondo e terzo grado su gran parte della superficie corporea. Poco distante dal punto del ritrovamento, nei pressi dell'ecocentro comunale, è stata rinvenuta la sua auto completamente avvolta dalle fiamme. A pochi metri dal veicolo incendiato, sono stati trovati i documenti dell'uomo e dell'auto.

