Cade in casa e si ferisce alla testa anziana salvata dai carabinieri

Quando una semplice chiamata di soccorso si trasforma in un gesto decisivo, la differenza tra rischio e salvezza diventa evidente. È ciò che è accaduto a Monte San Biagio, dove i carabinieri hanno prontamente intervenuto per salvare un’anziana caduta in casa. Le sue grida di aiuto hanno attivato un intervento tempestivo, dimostrando ancora una volta il valore del senso civico e della prontezza delle forze dell’ordine. Un esempio di come la solidarietà possa fare la differenza nelle situazioni di emergenza.

Si è rivelato provvidenziale l'intervento dei carabinieri che hanno soccorso un'anziana caduta in casa e rimasta ferita. L'episodio si è verificato nella mattinata di ieri, martedì 24 giugno, in un'abitazione a Monte San Biagio Le grida da una casa mettono in allerta i carabinieri

