Cade in casa e si ferisce alla testa a 91 anni | le grida disperate della sorella attirano i Carabinieri Il salvataggio ieri a Monte San Biagio

Nel pomeriggio di ieri, a Monte San Biagio, un episodio di grande coraggio e tempestività ha salvato una vita: una donna di 91 anni è caduta in casa, ferendosi gravemente alla testa. Le grida disperate della sorella hanno attirato l’attenzione dei Carabinieri, che sono intervenuti prontamente, mettendo in atto un salvataggio che ha fatto la differenza. Una dimostrazione di come il rapido intervento delle forze dell’ordine possa fare la vera differenza nelle emergenze quotidiane.

Un intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Monte San Biagio ha permesso di salvare la vita a una donna di 91 anni che aveva subito una caduta accidentale e stava perdendo molto sangue. L'incidente, avvenuto nell'abitazione dell'anziana, è stato prontamente gestito grazie all'intervento dei militari, che hanno agito con rapidità ed efficienza. Il pronto intervento dei Carabinieri. Nel pomeriggio di ieri, le grida di aiuto provenienti da una casa poco distante dalla caserma dei Carabinieri di Monte San Biagio hanno attirato l'attenzione dei militari, che non hanno esitato a intervenire.

