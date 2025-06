Cadavere di donna a mare a Capo Miseno

Un tragico episodio scuote Capo Miseno, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna nelle acque cristalline. La scoperta ha suscitato sgomento e molta paura tra la comunità locale, che si interroga sulle cause di questa scomparsa improvvisa. Per il recupero della salma, sono intervenuti i vigili del fuoco con il loro specializzato nucleo. La vicenda resta ancora avvolta nel mistero, lasciando spazio a molte domande e alla speranza di chiarimenti nelle prossime ore.

