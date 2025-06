Cacciari show da Gruber | Cosa sono queste bufale? Pietà di me

Nel vivace dibattito di "Otto e mezzo" su La7, Massimo Cacciari smaschera le bufale che circolano sul piano di riarmo europeo e sulle spese militari. Con chiarezza e fermezza, mette in discussione le narrative distorte, invitandoci a riflettere sui veri rischi e le opportunità di questa complessa questione. Scopriamo insieme come il pensatore veneziano sfida le false percezioni e illumina il dibattito pubblico.

Si¬†parla del piano di riarmo dell'Europa e la proposta di destinare il 5 per cento del Pil dei Paesi membri per investimenti nella difesa nel corso della puntata di marted√¨ 24 giugno di Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. Tra gli ospiti, oltre ai giornalisti Mariolina Sattanino e Giovanni Di Lorenzo¬†direttore del settimanale tedesco Die Zeit, c'√® Massimo Cacciare che contesta in toto l'impostazione data alla discussione soprattutto riguardo alla minaccia bellica che incombe sull'Europa. "Ma cerchiamo di ragionare, dai!", sbotta il filosofo ed ex sindaco di Venezia, "l'Europa si riarma¬†contro quale¬†nemico? Per fare la guerra alla Cina?¬†Per fare la guerra alla Russia?¬†Per fare la guerra agli Stati Uniti?", attacca Cacciari.