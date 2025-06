Caccia sui valichi montani ecco la norma della maggioranza per aggirare il divieto Bonelli | Killer di animali

Una battaglia politica infuocata scuote le alte vette italiane, con Lega, FdI e Forza Italia che cercano di aggirare divieti e sentenze per mantenere il controllo sulla caccia lungo i valichi montani. Un emendamento al disegno di legge Montagna mira a permettere ai cacciatori di proseguire nelle loro attivitĂ , sfidando le normative e le pronunce dei tribunali. Ma cosa comporterĂ questa decisione per la tutela degli animali e l'ambiente?

Aggirare il divieto. Addirittura disattendere l’applicazione di una sentenza del Tar (e, se sarĂ confermata, pure del Consiglio di Stato). Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno presentato un emendamento al disegno di legge Montagna, in discussione alla Camera, per permettere ai cacciatori di continuare a sparare lungo i valichi montani. La riformulazione è firmata da Francesco Bruzzone (Lega), Raffaele Nevi (FI), Davide Bergamini (Lega), Marco Cerreto (FdI) e Maria Cristina Caretta (FdI). La legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio (15792) stabilisce “ il divieto di caccia assoluto nel raggio di mille metri in relazione a tutti i valichi attraversati dalla fauna migratoria”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caccia sui valichi montani, ecco la norma della maggioranza per aggirare il divieto. Bonelli: “Killer di animali”

