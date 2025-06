Cabaret il brano di Orietta Berti con Fabio Rovazzi e Fuckyourclique

Orietta Berti si prepara a conquistare nuovamente il pubblico con il suo nuovo singolo “Cabaret”, disponibile dal 27 giugno. Dopo il successo di “Discoteca Italiana”, la regina della musica italiana si unisce a Fabio Rovazzi, talento multifaceted noto per il suo stile ironico e innovativo. Un brano che promette di essere un mix esplosivo di musica, divertimento e sorpresa, pronto a diventare il tormentone dell’estate. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà questa collaborazione imperdibile.

Orietta Berti è pronta a sorprendere ancora una volta. Dopo il successo di “Discoteca Italiana” nel 2023, la cantante icona della musica italiana torna sulle scene con “Cabaret”, il nuovo singolo targato Time Records disponibile dal 27 giugno in radio, negli store digitali e su tutte le piattaforme di streaming. Al suo fianco, ancora una volta, Fabio Rovazzi, artista trasversale che unisce musica, regia e comunicazione con uno stile ironico e fuori dagli schemi. Tra i due c’è ormai un’intesa artistica ben rodata. Ma la vera sorpresa è la presenza dei Fuckyourclique, uno dei gruppi emergenti più irriverenti e seguiti della scena urban contemporanea, veri idoli della Gen Z e protagonisti indiscussi sui social. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Cabaret”, il brano di Orietta Berti con Fabio Rovazzi e Fuckyourclique

