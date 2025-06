Butta giù un semaforo Traffico in tilt e ritardi in zona Porta Saragozza

Un incidente spettacolare a Porta Saragozza ha causato il tilt dei semafori e ingorghi interminabili, lasciando i residenti e i pendolari senza regole. La scena, avvenuta alle 2:40 di notte, ha coinvolto un'auto che ha perso il controllo, abbattendo un semaforo e ribaltandosi. Da allora, tutto il quartiere si è ritrovato senza segnali di traffico, creando caos e disagi. Anche senza feriti, la situazione resta critica: come si risolverà questa emergenza?

L’auto percorre in velocità viale Pepoli. All’altezza di Porta Saragozza, il conducente perde il controllo della macchina che sbanda, centra e abbatte un semaforo e finisce la sua corsa ribaltandosi in mezzo al viale. L’incidente, che non ha provocato feriti, è avvenuto intorno alle 2,40 del mattino e, da quel momento, per tutta la giornata di ieri, tutti i semafori che regolano il traffico a Porta Saragozza sono rimasti spenti. Anche senza cantieri nei paraggi, quella di ieri è stata una giornata campale per i residenti della zona, costretti a spostarsi in auto. A causa del blackout dei semafori, dovuto all’incidente, la circolazione in particolare nelle prime ore della mattina, con le persone dirette al lavoro, è rimasta praticamente paralizzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it