Busto Arsizio ucciso a coltellate il titolare di una cartoleria di lusso del centro L' assassino è in fuga

Una drammatica scena scuote Busto Arsizio: il titolare di una rinomata cartoleria di lusso è stato assassinato a coltellate nel cuore del centro. L’assassino, identificato come 232, è fuggito senza lasciar tracce, mentre gli agenti della polizia stanno setacciando le vie storiche della cittadina in provincia di Varese. Le telecamere di sorveglianza potrebbero rivelare dettagli cruciali per catturare il colpevole e fare luce su questo tragico evento.

Sul posto la polizia, che ha iniziato le ricerche dell'uomo dal centro storico della cittadina in provincia di Varese. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Busto Arsizio, ucciso a coltellate il titolare di una cartoleria di lusso del centro. L'assassino è in fuga

In questa notizia si parla di: centro - busto - arsizio - ucciso

Negoziante ucciso a coltellate in Centro a Busto Arsizio, aggressore in fuga - Una tragica notte scuote il cuore di Busto Arsizio: un negoziante di lusso è stato brutalmente ucciso a coltellate nel centro città, lasciando la comunità sotto shock.

Quella “Gazzetta” rimasta in edicola Dopo la morte di Benedetto Rologeri travolto e ucciso a Gallarate. Le indagini sono in corso: i carabinieri hanno sequestrato il veicolo e il cellulare del giovane neopatentato. Leggi l'articolo: https://www.varesenews.it/2025/ Vai su Facebook

Busto Arsizio, coltellate in una cartoleria del centro: muore negoziante; Negoziante ucciso a coltellate in Centro a Busto Arsizio, aggressore in fuga; Busto Arsizio, omicidio in centro: ucciso a coltellate il titolare di una cartoleria di lusso, l'assassino è in fuga.

Cartolaio ucciso a coltellate nel suo negozio in centro a Busto Arsizio: «Lo ha colpito e poi è fuggito». È caccia al killer - È stato ucciso a coltellate nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 giugno, in pieno centro cittadino, davanti alla sua cartoleria di lusso a ... Lo riporta msn.com

Davide Gorla ucciso a coltellate nel suo negozio in pieno centro a Busto Arsizio: «Lo ha colpito e poi è fuggito». È caccia al killer - Davide Gorla, 50 anni, stato ucciso a coltellate nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 giugno, in pieno centro cittadino, davanti al suo negozio di oggettistica “Linea continua" ... Da leggo.it