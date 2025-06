Busto Arsizio ucciso a coltellate il titolare di una cartoleria | assassino in fuga

Una tragica notte scuote Busto Arsizio: Davide Gorla, 65 anni, è stato ucciso a coltellate nella sua cartoleria. Il killer è in fuga, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini, analizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. La comunità è sconvolta da questa violenta perdita e si domanda come potrà essere fatta giustizia. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

La vittima è Davide Gorla, 65 anni. Sul posto la polizia, che ha iniziato le ricerche dell'uomo. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Busto Arsizio, ucciso a coltellate il titolare di una cartoleria: assassino in fuga

In questa notizia si parla di: busto - arsizio - ucciso - coltellate

A Busto Arsizio il festival letterario BA Book 2025: incontri, reading e una notte in biblioteca, tra gli ospiti Mario Giordano e Diego Passoni - A Busto Arsizio si accende il BA Book 2025, un festival letterario che promette emozioni e incontri indimenticabili.

In edicola con #Prealpina #Primopiano | Bande terrorizzano i laghi #Saronno | Ucciso a coltellate mentre dormiva #Elezioni | Pagani (pd) conquista Saronno #Parabiago | Quella pedalata di Fabio prima di morire #Oltreconfine | Quando Iacchetti era fronta Vai su Facebook

Busto Arsizio, coltellate in una cartoleria del centro: muore negoziante; Busto Arsizio, omicidio in centro: ucciso a coltellate il titolare di una cartoleria di lusso, l'assassino è in fuga; Busto Arsizio, uccide negoziante a coltellate e fugge.

Davide Gorla, negoziante ucciso a coltellate in Centro a Busto Arsizio, aggressore in fuga. Le ultime parole: «Cosa fai, sei pazzo?» - Il titolare di una cartoleria di lusso nel centro di Busto Arsizio è stato ucciso a coltellate da un uomo che è poi fuggito. Lo riporta ilmessaggero.it

Busto Arsizio, uccide negoziante a coltellate e fugge - Il titolare di una cartoleria di lusso nel centro di Busto Arsizio è stato ucciso a coltellate da un uomo che è poi fuggito. Come scrive msn.com