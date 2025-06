Busto Arsizio uccide un negoziante a coltellate e scappa Scatta la caccia all’uomo

Una tranquilla serata a Busto Arsizio si è trasformata in tragedia: un negoziante di lusso è stato assassinato a coltellate da un uomo in fuga, scatenando una vasta caccia all’uomo. La polizia sta battendo il centro storico, analizzando le telecamere nella speranza di catturare il colpevole. Le indagini sono ancora in corso, ma gli ultimi sviluppi lasciano emergere nuove ipotesi sul movente di questo crimine sconvolgente. Restate sintonizzati per aggiornamenti.

Il titolare di una cartoleria di lusso nel centro di Busto Arsizio è stato ucciso a coltellate da un uomo ora in fuga. L’episodio è accaduto poco dopo le 18 in via Milano. Sul posto sta intervenendo la Polizia, che ha iniziato le ricerche dell’uomo dal centro storico della cittadina in provincia di Varese. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. In base ai primi accertamenti non si tratterebbe di una rapina, ma gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. (in aggiornamento) L'articolo Busto Arsizio, uccide un negoziante a coltellate e scappa. Scatta la caccia all’uomo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: uomo - busto - arsizio - coltellate

Busto Arsizio, accoltella a morte negoziante e fugge: è caccia all’uomo - Un tragico episodio scuote Busto Arsizio: un negoziante di 50 anni è stato accoltellato a morte nel suo negozio e l’assassino è immediatamente fuggito, scatenando una vasta caccia all’uomo con 232 uomini impegnati nelle ricerche.

Translate postGrave fatto di sangue a Busto Arsizio,Varese. Un 50enne, titolare di una cartoleria è stato ucciso a coltellate da un uomo che è poi fuggito.E' accaduto poco dopo le 18. E’in corso una caccia all'uomo.Secondo le prime informazioni,non si trattere Vai su X

E' successo oggi in una zona periferica della città. Sul posto i carabinieri e il pm della Procura di Busto Arsizio: si indaga per omicidio in ambito familiare Vai su Facebook

Busto Arsizio, coltellate in una cartoleria del centro: muore negoziante; Negoziante ucciso a coltellate in Centro a Busto Arsizio, aggressore in fuga. Le ultime parole: «Cosa fai, sei; Uccide a coltellate il titolare di una cartoleria di Busto Arsizio e scappa: si cerca l'aggressore in fuga.

Davide Gorla, negoziante ucciso a coltellate in Centro a Busto Arsizio, aggressore in fuga. Le ultime parole: «Cosa fai, sei pazzo?» - Il titolare di una cartoleria di lusso nel centro di Busto Arsizio è stato ucciso a coltellate da un uomo che è poi fuggito. Segnala msn.com

Busto Arsizio, uccide negoziante a coltellate e fugge - Il titolare di una cartoleria di lusso nel centro di Busto Arsizio è stato ucciso a coltellate da un uomo che è poi fuggito. msn.com scrive