Busto Arsizio titolare di una cartoleria di lusso ucciso a coltellate | killer in fuga

Una tragedia scuote il cuore di Busto Arsizio: Davide Gorla, stimato titolare della raffinata cartoleria “Linea Continua”, è stato brutalmente assassinato a coltellate nel suo negozio. Mentre le forze dell’ordine inseguono il sospettato, le indagini si concentrano sull’indagine delle telecamere di sicurezza, alla ricerca di risposte su questo gesto crudele che ha sconvolto la comunità. La domanda che tutti si pongono ora è: perché?

Davide Gorla, 65enne titolare della cartoleria di lusso “Linea continua”, è stato ucciso a coltellate da un uomo all’interno del suo negozio, che si trova nel centro di Busto Arsizio. Il killer si è dato alla fuga dopo l’omicidio. La polizia ha avviato le ricerche dell’assassino dal centro storico della città in provincia di Varese: al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Non si tratterebbe di una rapina, anche se al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Busto Arsizio, titolare di una cartoleria di lusso ucciso a coltellate: killer in fuga

In questa notizia si parla di: busto - arsizio - titolare - cartoleria

A Busto Arsizio il festival letterario BA Book 2025: incontri, reading e una notte in biblioteca, tra gli ospiti Mario Giordano e Diego Passoni - A Busto Arsizio si accende il BA Book 2025, un festival letterario che promette emozioni e incontri indimenticabili.

Translate postBusto Arsizio, uccide a coltellate il titolare di una cartoleria di lusso e scappa: omicida in fuga https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/25/news/busto_arsizio_uccide_coltellate_titolare_cartoleria_scappa_varese_omicidio-424691913/?ref=tw Vai su X

Uccide a coltellate il titolare di una cartoleria di Busto Arsizio e scappa: si cerca l'aggressore in fuga; Omicidio a Busto Arsizio, titolare di una cartoleria di lusso ucciso a coltellate e aggressore in fuga; Titolare di una cartoleria accoltellato in pieno centro a Busto Arsizio: caccia al killer.

Uccide a coltellate il titolare di una cartoleria di Busto Arsizio e scappa: si cerca l’aggressore in fuga - L’aggressione è avvenuta attorno alle 18:00 in un negozio del centro storico di Busto Arsizio (Varese). Secondo fanpage.it

Davide Gorla, negoziante ucciso a coltellate in Centro a Busto Arsizio, aggressore in fuga. Le ultime parole: «Cosa fai, sei pazzo?» - Davide Gorla, titolare di una cartoleria di lusso nel centro di Busto Arsizio, è stato ucciso a coltellate da un uomo che è poi fuggito. Da ilgazzettino.it