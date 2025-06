Busto Arsizio negoziante accoltellato a morte | caccia all’aggressore ripreso da una telecamera

Una tragedia scuote Busto Arsizio: un negoziante è stato brutalmente ucciso con un colpo di arma bianca. Le forze dell'ordine sono in piena caccia all'uomo, grazie alle immagini di una telecamera che potrebbero aver catturato l'aggressore. La scena si svolge sotto gli occhi vigili della città, mentre l'indagine si approfondisce. La comunità resta in ansia, sperando in una rapida cattura e giustizia.

Gli inquirenti hanno posto al vaglio le telecamere della zona e sembrerebbe che l'autore dell'accoltellamento sia stato ripreso da una di queste, che avrebbe quindi rivelato le sue fattezze agli investigatori. Per ora, dopo ben 4 ore dall'omicidio, la caccia all'uomo prosegue. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Busto Arsizio, negoziante accoltellato a morte: caccia all’aggressore ripreso da una telecamera

In questa notizia si parla di: caccia - ripreso - busto - arsizio

Rapina a un distributore di benzina ad Ardea: ucciso il gestore 35enne. Caccia un bandito (ripreso dalle telecamere) alle porte di Roma - Un tragico episodio si è consumato ad Ardea, alle porte di Roma, dove un gestore di 35 anni è stato ucciso durante una rapina in un distributore di benzina.

Varese - Il titolare di una cartoleria di lusso, Davide Gorla, 50 anni, è stato ucciso a coltellate nel centro di Busto Arsizio, nel Varesotto, da un uomo che è poi fuggito. È accaduto poco dopo le 18. Sul posto è intervenuta la polizia e in tutta la zona, a partire dal c Vai su Facebook

Negoziante ucciso a Busto Arsizio: la zona dell'aggressione vista dal drone; Uccide un negoziante a coltellate e fugge, caccia all'uomo nel Varesotto; Davide Gorla, negoziante ucciso a coltellate in Centro a Busto Arsizio, aggressore in fuga. Le ultime parole:.

Negoziante ucciso a Busto Arsizio: la zona dell'aggressione vista dal drone - Il nutrizionista Giorgio Calabrese, ospite da Caterina Balivo a "La volta buona", dà i suoi consigli alimentari per perdere peso. Si legge su msn.com

Negoziante ucciso a Busto Arsizio: caccia al killer - Il titolare di un negozio di articoli da regalo nel centro di Busto Arsizio (Varese) è stato ucciso a coltellate da un uomo che poi si è dato alla fuga a piedi. Secondo msn.com