Busto Arsizio commerciante ucciso a coltellate | omicida in fuga

Una tranquilla sera a Busto Arsizio si è trasformata in tragedia: un commerciante di 50 anni, noto titolare di una cartoleria nel cuore della città, è stato brutalmente ucciso a coltellate. L’assassino, dopo aver inferto le ferite, si è dato alla fuga, lasciando dietro di sé un’ombra di paura e dolore. Le forze dell’ordine sono subito scese in campo per catturarlo e fare luce su un episodio che ha sconvolto tutta la comunità.

A Busto Arsizio, in provincia di Varese, un commerciante di 50 anni è stato ucciso a coltellate questa sera intorno alle 18. L’uomo, titolare di un negozio di cartoleria nella centralissima via Milano, è stato raggiunto da diversi fendenti sferrati da un individuo che subito dopo si è dato alla fuga. L’omicida in fuga. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato immediatamente le indagini e le ricerche del fuggitivo. I commercianti delle attività vicine, che hanno sentito le urla, hanno provato a soccorrere la vittima e hanno chiamato i soccorsi. È caccia all’uomo a Busto Arsizio e nelle aree limitrofe. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Busto Arsizio, commerciante ucciso a coltellate: omicida in fuga

