Busto Arsizio commerciante ucciso a coltellate all’interno del suo negozio | omicida in fuga

Una tragedia scuote il cuore di Busto Arsizio: un commerciante di 50 anni è stato brutalmente ucciso a coltellate nel suo negozio di oggettistica di lusso, lasciando la comunità sgomenta e alla ricerca di risposte. La violenta aggressione, avvenuta poco dopo le 18 di oggi in via Milano 4, ha portato alla fuga dell’assassino, ancora sconosciuto. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla serenità del centro cittadino.

È stato accoltellato e ucciso da un uomo che lo ha aggredito all’interno del suo negozio di oggettistica. È morto così il 50enne titolare di una cartoleria di lusso nel centro di Busto Arsizio. La vittima è stata raggiunta da diversi fendenti sferrati da un individuo che subito dopo si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. È accaduto poco dopo le 18 di oggi (mercoledì 25 giugno) in via Milano 4, nel centro storico della cittadina in provincia di Varese. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha iniziato le ricerche dell’uomo. Gli agenti stanno anche visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Busto Arsizio, commerciante ucciso a coltellate all’interno del suo negozio: omicida in fuga

