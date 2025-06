Busto Arsizio coltellate in una cartoleria del centro | muore negoziante

Un dramma si è consumato nel cuore di Busto Arsizio, dove una tragica aggressione ha portato alla morte di un negoziante nella sua cartoleria di centro. Mentre le autorità indagano sulle cause di questo gesto violento, si cercano risposte su un episodio che ha sconvolto la comunità. Le condizioni dell’uomo sono critiche, e l’intera città si interroga su cosa abbia potuto scatenare tanta furia.

Busto Arsizio, 25 giugno 2025 – Grave fatto di sangue nel centro di Busto Arsizio. Oggi pomeriggio un uomo, il gestore o un commesso che si trovava dietro il bancone del negozio Linea Continua, è stato ucciso da una coltellata. Forse durante un tentativo di rapina all’esercizio, in cui sono in vendita oggetti di design, prodotti per l’ufficio, materiale di cancelleria ma anche bijoux e piccoli articoli da regalo. Le condizioni dell’uomo sono subito sembrate molto gravi. La morte è sopraggiunta successivamente, forse durante il trasporto verso l’ospedale cittadino Il raid è andato in scena all’interno di un negozio nell’ex Galleria Boragno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it