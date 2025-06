Busto Arsizio accoltella a morte negoziante e fugge | è caccia all’uomo

Un tragico episodio scuote Busto Arsizio: un negoziante di 50 anni è stato accoltellato a morte nel suo negozio e l’assassino è immediatamente fuggito, scatenando una vasta caccia all’uomo con 232 uomini impegnati nelle ricerche. La comunità si interroga sulla motivazione di questo gesto violento, mentre le forze dell’ordine lavorano senza sosta per catturare il responsabile e fare luce su questa drammatica vicenda.

(Adnkronos) – Un negoziante è stato ucciso a coltellate nella serata di oggi, mercoledì 25 giugno, a Busto Arsizio. La vittima, di 50 anni, è stata aggredita all'interno del suo negozio di oggettistica, in via Milano 4, in centro città, da un uomo, fuggito subito dopo l'omicidio. Sono in corso le indagini della polizia per