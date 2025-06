Bus turistici trasferiti | è mancato il confronto

Federagit Confesercenti Firenze si oppone con fermezza allo spostamento dei bus turistici dal Lungarno Pecori Giraldi al nuovo hub delle Cascine, previsto dal 1° luglio. La mancanza di confronto sulla riorganizzazione solleva preoccupazioni tra gli operatori, che lamentano di non essere stati coinvolti nonostante le numerose richieste. È fondamentale ascoltare tutte le parti interessate per garantire una soluzione efficace e condivisa, poiché la collaborazione è la chiave per il successo del settore turistico fiorentino.

"Nessun confronto sulla riorganizzazione dei bus turistici". Federagit Confesercenti Firenze si oppone con fermezza allo spostamento dei pullman da lunagrno Pecori Giraldi al nuovo hub Cascine, previsto dal 1° luglio. "Come federazione delle guide e degli accompagnatori turistici – sostiene il presidente Marco Verzì – non possiamo che esprimere rammarico per non essere stati coinvolti attivamente nonostante le richieste più volte avanzate, non ultima a novembre 2024 proprio in considerazione dei lavori della tramvia. Da anni abbiamo chiesto una nuova regolamentazione dei bus turistici e la progettazione di un nuovo sistema di trasporto pubblico, grazie in particolare al completamento della rete tramviaria; questa rappresentava l’occasione per aprire un confronto finalizzato a individuare le migliori soluzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it